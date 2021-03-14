Острови у Тихому океані сколихнув землетрус

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Землетрус потужністю 5,9 бала вразив регіон островів Кермадек о о 23:21:57.

Епіцентр глибини 10,0 км спочатку був визначений на 28,1476 градусів південної широти та 176,528 градусів західної довготи.

Нагадаємо

Землетрус магнітудою 4,3 бала стався сьогодні недалеко від міста Оні - районного центру в високогірному регіоні Рача на заході Грузії.