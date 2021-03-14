Острова в Тихом океане всколыхнуло землетрясение

Детали

Землетрясение мощностью 5,9 балла поразило регион островов Кермадек в в 23:21:57.

Эпицентр глубины 10,0 км сначала был определен на 28,1476 градусов южной широты и 176,528 градусов западной долготы.

Напомним

Землетрясение магнитудой 4,3 балла произошло сегодня недалеко от города Они - районного центра в высокогорном регионе Рача на западе Грузии.