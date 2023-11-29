Сильный ветер опрокинул национальную рождественскую елку возле Белого дома в Вашингтоне

Национальная рождественская елка возле Белого дома в Вашингтоне была повалена порывами ветра за прошедшие суток. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Washington Post.

Детали

Примерно двенадцатиметровое и 18-килограммовое дерево, находящееся всего в нескольких метров от Белого дома, перевернулась во вторник около 17:00. В этот день в Вашингтоне максимальная скорость ветра достигала 43 миль/ч (69 км/ч), что соответствует штормовому уровню. Как описывает американское издание, елка перевернулась на бок, но огни все еще горели. Над деревом, за белым забором, завис журавль. Представители власти не позволили прохожим и СМИ подойти к месту происшествия. Затем, как указывается, был заменен трос, крепящий ель.

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После оценки состояния дерева и замены оборванного кабеля дерево теперь стоит в вертикальном положении сказала пресс-секретарь Службы национальных парков Жасмин Шанти.

Также, в представительстве службы отметили: "Как говорится, "шоу должно продолжаться"", и отметили, что ведомство "рассматривает все возможности для обеспечения успешного мероприятия в этом году" на церемонии зажжения елки, которая запланирована на четверг. В этот день президент США Джо Байден и его жена Джилл хотят официально зажечь традиционную национальную елку.

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