Сильный снегопад ограничил движение крупногабаритного транспорта на Львовщине

У горной части Львовской области из-за интенсивных снегопадов ограничили движение крупногабаритного транспорта. Об этом сообщил руководитель Львовской ОГА Максим Козицкий, передает УНН.

Детали

Речь идет об участках дорог

М-06 "Киев - Чоп" от села Козева до Ивашковского перевала

Н-13 "Львов - Самбор - Ужгород" от Старого Самбора до Ужгородского перевала на границе Львовской и Закарпатской областей.

О возобновлении движения большегрузных и крупногабаритных транспортных средств на этих частях дорог сообщат дополнительно.

Дополнение

Завтра на территории Львовской области прогнозируют порывы ветра до 22 м/с. Ночью местами сильный ветер 25 - 27 м/с. На юге территории - значительный мокрый снег с налипанием. Кое-где метели. На дорогах гололедица.

Местные власти призвали учесть погодные условия, прежде чем отправляться в путь.

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