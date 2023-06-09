Сильные дожди обрушились на юго-запад Китая, некоторые города затоплены

Детали

Летние дожди привели к тому, что в городе Бэйхай в провинции Гуанси высота воды составила 453 миллиметра. По данным китайского метеорологического управления, это был региональный ежедневный рекорд июня.

По состоянию на утро пятницы в ближайшем городе Юйлинь дождь продолжался 35 часов, сообщила телекомпания CCTV.

Прогнозируется, что в ближайшие дни на юге Китая продолжится дождь, а на северо-востоке ожидаются внезапные грозы, сообщило бюро погоды.

Дополнение

Китай, склонный к наводнениям, все чаще предупреждает о более экстремальных погодных условиях из-за изменения климата. Гуанси пережил редкую экстремальную засуху в мае, когда количество осадков упало до 60-летнего минимума.

Центральная провинция Хэнань, житница Китая, недавно пострадала от ливней, из-за которых проросшие посевы пострадали от фитофтороза, что вызвало опасения по поводу продовольственной безопасности.