Сильные дожди обрушились на юго-запад Китая, некоторые города затоплены
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июня. УНН. В пятницу непрекращающиеся ливни обрушились на юго-запад Китая, вызвав наводнения в городах, затопляя дороги и здания, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Летние дожди привели к тому, что в городе Бэйхай в провинции Гуанси высота воды составила 453 миллиметра. По данным китайского метеорологического управления, это был региональный ежедневный рекорд июня.
По состоянию на утро пятницы в ближайшем городе Юйлинь дождь продолжался 35 часов, сообщила телекомпания CCTV.
Прогнозируется, что в ближайшие дни на юге Китая продолжится дождь, а на северо-востоке ожидаются внезапные грозы, сообщило бюро погоды.
Дополнение
Китай, склонный к наводнениям, все чаще предупреждает о более экстремальных погодных условиях из-за изменения климата. Гуанси пережил редкую экстремальную засуху в мае, когда количество осадков упало до 60-летнего минимума.
Центральная провинция Хэнань, житница Китая, недавно пострадала от ливней, из-за которых проросшие посевы пострадали от фитофтороза, что вызвало опасения по поводу продовольственной безопасности.