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Сильні дощі обрушилися на південний захід Китаю, деякі міста затоплені

Київ • УНН

 • 498629 перегляди

КИЇВ. 9 червня. УНН. У п'ятницю безперервні зливи обрушилися на південний захід Китаю, викликавши повені в містах, затоплюючи дороги і будівлі, передає УНН з посиланням на Reuters.

Сильні дощі обрушилися на південний захід Китаю, деякі міста затоплені

Деталі

Літні дощі призвели до того, що у місті Бейхай у провінції Гуансі висота води склала 453 міліметри. За даними китайського метеорологічного управління, це був регіональний щоденний рекорд червня. 

Станом на ранок п'ятниці у найближчому місті Юйлінь дощ тривав 35 годин, повідомила телекомпанія CCTV.

Прогнозується, що найближчими днями на півдні Китаю продовжиться дощ, а на північному сході очікуються раптові грози, повідомило бюро погоди.

Доповнення

Китай, схильний до повеней, все частіше попереджає про екстремальніші погодні умови через зміну клімату. Гуансі пережив рідкісну екстремальну посуху у травні, коли кількість опадів впала до 60-річного мінімуму.

Центральна провінція Хенань, житниця Китаю, нещодавно постраждала від злив, через які посіви проросли постраждали від фітофторозу, що викликало побоювання з приводу продовольчої безпеки.

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