Сильні дощі обрушилися на південний захід Китаю, деякі міста затоплені
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. У п'ятницю безперервні зливи обрушилися на південний захід Китаю, викликавши повені в містах, затоплюючи дороги і будівлі, передає УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Літні дощі призвели до того, що у місті Бейхай у провінції Гуансі висота води склала 453 міліметри. За даними китайського метеорологічного управління, це був регіональний щоденний рекорд червня.
Станом на ранок п'ятниці у найближчому місті Юйлінь дощ тривав 35 годин, повідомила телекомпанія CCTV.
Прогнозується, що найближчими днями на півдні Китаю продовжиться дощ, а на північному сході очікуються раптові грози, повідомило бюро погоди.
Доповнення
Китай, схильний до повеней, все частіше попереджає про екстремальніші погодні умови через зміну клімату. Гуансі пережив рідкісну екстремальну посуху у травні, коли кількість опадів впала до 60-річного мінімуму.
Центральна провінція Хенань, житниця Китаю, нещодавно постраждала від злив, через які посіви проросли постраждали від фітофторозу, що викликало побоювання з приводу продовольчої безпеки.