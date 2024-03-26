Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
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Силы ПВО сбили вражескую ракету над Криворожским районом
Украинские силы противовоздушной обороны сбили вражескую ракету в Криворожском районе.
На юге враг совершил 4 штурма на Ореховском направлении, понес очередные потери - Силы обороны Юга
На Ореховском направлении российские войска провели 4 штурма, украинские войска удерживают позиции, нанеся противнику потери в 125 оккупантов, 37 единиц вооружения и военной техники на Ореховском и Херсонском направлениях.
Не только корабли врага: в ВМС рассказали о еще одной важной потере рф в Севастополе
Представитель ВМС Украины подтвердил, что здание Севастопольской военно-морской базы, которая отвечает за снабжение Черноморского флота россии, было среди объектов, пораженных во время украинского ракетного удара по оккупированному Крыму 24 марта.
О почасовых графиках отключений света по всей Украине речь пока не идет - директор "Гарантированного покупателя"
Сейчас нет необходимости вводить почасовые графики отключения электроэнергии по всей Украине. Такие графики действуют только на Харьковщине, Днепропетровщине, Одесской области, и в часы пик в Хмельницкой области - они больше всего пострадали от ракетных обстрелов.
Британский суд отложил экстрадицию основателя WikiLeaks Ассанжа в США
Высокий суд в Лондоне принял решение отложить экстрадицию в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа до завершения рассмотрения апелляции.
В оккупированном Крыму командование рф наказывает бойцов ПВО за успешные атаки украинских дронов - "АТЕШ"
Атаки украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы в оккупированном Крыму разоблачили неэффективность российских систем противовоздушной обороны, что привело к наказанию солдат путем отправки их на линию фронта.
Вероятно Х-5: в Воздушных силах предупредили о ракете в направлении Кривого Рога
Управляемая ракета, вероятно Х-59, направляется в направлении города Кривой Рог, согласно сообщениям украинских ВС, которые ссылаются на активность вражеской тактической авиации.
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Парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки отклонил правку по мобилизации с 18 летнего возраста.
Враг в последнее время начал больше применять колесной техники на фронте - спикер Нацгвардии
На южных направлениях российские оккупанты все чаще используют колесную технику - багги и квадроциклы - для большей маневренности и быстрого выдвижения на позиции и подвоза боеприпасов из-за благоприятных грунтовых условий.
лукашенко заявил, что московские террористы направились к границе с Украиной после того, как был перекрыт белорусский маршрут
лукашенко заявил, что московские террористы изменили курс в сторону украинской границы после того, как их запланированный маршрут в беларусь был заблокирован из-за усиления мер безопасности.