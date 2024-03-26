Силы ПВО сбили вражескую ракету над Криворожским районом

В Криворожском районе украинские военные сбили вражескую ракету. Об этом сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, передает УНН.

"Вражескую ракету сбили в Криворожском районе! Спасибо за отличную работу нашим силам ПВО! ПвК "Восток" - THE BEST!" - сообщил Лукашук.

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Информацию о взрыве в Криворожском районе также прокомментировал глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

"По взрыву, что слышали - все нормально. Спасибо Защитникам!" - добавил Вилкул.

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Как сообщили в Воздушных силах, в направлении Кривого Рога движется управляемая авиационная ракета.