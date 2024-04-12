Силы ПВО сбили вражескую ракету над Криворожьем: из-за падения обломков пострадала женщина

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
krivoi-rogКривой Рог
Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
  •  103489 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

Эксклюзив
Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
  •  108283 просмотра

Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
  •  110267 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
11 апреля 2024, 13:21  •  136234 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Эксклюзив
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
11 апреля 2024, 12:39  •  123201 просмотра

Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
11 апреля 2024, 08:21  •  135582 просмотра

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
10 апреля 2024, 13:53  •  160986 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
10 апреля 2024, 13:01  •  139594 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
10 апреля 2024, 09:04  •  134281 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
10 апреля 2024, 06:55  •  117710 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

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Силы ПВО сбили вражескую ракету над Криворожьем: из-за падения обломков пострадала женщина

28-летняя женщина была травмирована обломками после того, как украинская противовоздушная оборона сбила вражескую ракету над Кривым Рогом.

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Силы ПВО сбили вражескую ракету над Криворожьем: из-за падения обломков пострадала женщина

Взрыв в Новой Каховке: один российский коп погиб, ещё три ранены

В результате взрыва в полицейском участке на оккупированной россией части Херсонской области погиб один российский полицейский, еще трое получили ранения, также пострадала мирная жительница.

Война •   •  7785 просмотра
Взрыв в Новой Каховке: один российский коп погиб, ещё три ранены

В Генштабе нашли возможности для поочередной ротации бригад ВСУ

Вооруженные силы Украины нашли возможности для ротации бригад, которые выполняют боевые задачи на фронте с начала полномасштабного российского вторжения, давая им возможность отдохнуть.

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В Генштабе нашли возможности для поочередной ротации бригад ВСУ

Spotify собирается конкурировать с ремиксами на TikTok: позволит пользователям попробовать себя в роли диджеев - WSJ

Spotify разрабатывает инструменты, которые позволят подписчикам ускорять, объединять и редактировать песни, компенсируя артистам и лейблам за измененные версии, транслируемые на платформе, с целью привлечения молодых пользователей и получения новых доходов.

Культура •   •  9868 просмотра
Spotify собирается конкурировать с ремиксами на TikTok: позволит пользователям попробовать себя в роли диджеев - WSJ

Удар рф по Константиновке: количество пострадавших возросло до 6 человек

В результате российского удара по Константиновке были ранены шесть гражданских лиц, повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры.

Война •   •  8175 просмотра
Удар рф по Константиновке: количество пострадавших возросло до 6 человек

Киевлян, избивших и подожгли человека, лишат свободы сроком на 14 лет

Двух киевлян приговорили к 14 годам лишения свободы за умышленное убийство после того, как они из мести избили мужчину, облили его легковоспламеняющимся веществом и подожгли.

Киев •   •  8362 просмотра
Киевлян, избивших и подожгли человека, лишат свободы сроком на 14 лет

Чиновника киевской таможни задержали на взятке

Сотрудника киевской таможни и таможенного брокера задержали за получение взятки от импортера кофе за содействие в растаможивании товаров из Колумбии и Бразилии.

Криминал и ЧП •   •  8711 просмотра
Чиновника киевской таможни задержали на взятке

Зеленский встретился с представителями Всемирного конгресса украинцев: говорили об усилении международной поддержки

В Черновцах Президент Владимир Зеленский встретился с представителями Всемирного Конгресса Украинцев, чтобы обсудить усиление международной поддержки и сохранение мирового внимания к Украине.

Война •   •  11244 просмотра
Зеленский встретился с представителями Всемирного конгресса украинцев: говорили об усилении международной поддержки

КГГА остановила аукцион по предоставлению в аренду Житнего рынка

Киевская власть приостановила аукцион на аренду Житнего рынка, прислушавшись к беспокойству общественности, и будет работать с жителями над разработкой обновленных условий для потенциального инвестора, которые сохранят функциональность рынка и возродят его.

Экономика •   •  9491 просмотра
КГГА остановила аукцион по предоставлению в аренду Житнего рынка

СБУ сообщила о подозрении одному из руководителей УПЦ (МП) Данилевичу

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении одному из руководителей УПЦ (МП), ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Война •   •  9957 просмотра
СБУ сообщила о подозрении одному из руководителей УПЦ (МП) Данилевичу