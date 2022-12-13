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Силы обороны поразили 2 района сосредоточения личного состава россиян

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 декабря. УНН. Подразделения украинских ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения личного состава российских оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Цитата

«Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 2 района сосредоточения личного состава российских оккупантов», - говорится в сообщении.

Дополнение

В Запорожской области был поражен объект российских захватчиков в районе населенного пункта Энергодар. В результате вражеские потери - 6 единиц военной техники разного типа и ранены около 30 военнослужащих.

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