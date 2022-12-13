Силы обороны поразили 2 района сосредоточения личного состава россиян
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Подразделения украинских ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения личного состава российских оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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«Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 2 района сосредоточения личного состава российских оккупантов», - говорится в сообщении.
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В Запорожской области был поражен объект российских захватчиков в районе населенного пункта Энергодар. В результате вражеские потери - 6 единиц военной техники разного типа и ранены около 30 военнослужащих.