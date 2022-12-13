Сили оборони уразили 2 райони зосередження особового складу росіян
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Підрозділи українських ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження особового складу російських окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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«Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 2 райони зосередження особового складу російських окупантів», - йдеться в повідомленні.
Доповнення
У Запорізькій області було уражено об’єкт російських загарбників у районі населеного пункту Енергодар. У результаті ворожі втрати - 6 одиниць військової техніки різного типу та поранено близько 30 військовослужбовців.