Силы обороны и в дальнейшем выполняют боевые задачи на левом берегу Днепра, в том числе и в Крынках. Об этом сообщил спикер оперативной группировки войск «Таврия» Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона, передает УНН.

Силы обороны продолжают выполнять боевые задачи на левобережье Днепра, в частности в населенном пункте Крынки - говорит Лиховой.

По его словам, большинство позиций в Крынках разрушены до основания.

«Само село Крынки разрушено до основания, оно превратилось грудь камней, оно полностью уничтожено вражескими обстрелами. Ун уже давно не населенный пункт, это место где уже невозможно держать оборону», - говорит он.

Он говорит, что все же на определенных плацдармах Силы обороны сдерживают оккупантов.

Напомним,

Украинские подразделения отошли из Крынок в Херсонской области.