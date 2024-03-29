Силы обороны опубликовали фото последствий удара по Одессе, напомнив об опасности вражеской агрессии

Украинские силы противодействуют обстрелам оккупанта, но в результате падения обломков ракет в Одессе есть травмированные и повреждения инфраструктуры. Об этом говорится в заметке на странице Telegram Сил обороны юга, передает УНН.

Враг коварно направляет ракетные удары по промышленным и жилым районам Одессы.

- информируют Силы обороны юга Украины.

Сообщается, что в результате ударов вс рф страдают мирные жители Одессы.

С травмами от падения обломков сбитых вражеских ракет госпитализированы 3 человека. Среди травмированных двое детей - отмечают Силы обороны юга.

Военные заметили, что навредить достаточно существенно может даже сбитое вражеское железо способно, подчеркнув важность обязательного перехода в укрытие при предупреждении об опасности.

Напомним,

Днем, 29 марта, оккупационные войска рф двумя ракетами нанесли удар по Одессе. Обе воздушные цели были сбиты силами ПВО, но в городе упали обломки.