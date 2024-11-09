Сибига о встрече Зеленского и Трампа: договорено, что начнется подготовительная работа
Киев • УНН
Команды Зеленского и Трампа начинают практическую подготовку к организации встречи лидеров. Между президентами уже налажен прямой диалог и проведен телефонный разговор.
Было договорено, что команды начнут практическую подготовительную работу для организации встречи Президента Владимира Зеленского с Дональдом Трампом. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время брифинга, передает УНН.
«Между Зеленским и Трампом уже налажен и установлен (контакт - ред.). Скорость проведения телефонного разговора - это прямое свидетельство уже существующего прямого диалога между главами государств. Повторюсь, который же налажен, существует и продолжается», - сказал Сибига.
По его словам, обсуждались возможные будущие контакты на уровне лидеров.
«Было договорено, что команды начнут практическую подготовительную работу для организации такой встречи», - отметил Сибига.
Дополнение
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщал о конструктивном диалоге между Президентом Украины Владимиром Зеленским и победившим на выборах в США Дональдом Трампом.
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил экс-президента Соединенных Штатов, кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа с победой на выборах. Зеленский вспомнил их встречу, где обсуждали стратегическое партнерство и План победы, также упомянув о воплощении принципа «мир через силу».