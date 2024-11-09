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Установят ли в Киеве главную елку и где? В КГГА ответили
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Сибига о встрече Зеленского и Трампа: договорено, что начнется подготовительная работа

Сибига о встрече Зеленского и Трампа: договорено, что начнется подготовительная работа

Киев  •  УНН

14:14 • 1713 просмотра

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Команды Зеленского и Трампа начинают практическую подготовку к организации встречи лидеров. Между президентами уже налажен прямой диалог и проведен телефонный разговор.

Было договорено, что команды начнут практическую подготовительную работу для организации встречи Президента Владимира Зеленского с Дональдом Трампом. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время брифинга, передает УНН.

«Между Зеленским и Трампом уже налажен и установлен (контакт - ред.). Скорость проведения телефонного разговора - это прямое свидетельство уже существующего прямого диалога между главами государств. Повторюсь, который же налажен, существует и продолжается», - сказал Сибига.

По его словам, обсуждались возможные будущие контакты на уровне лидеров.

«Было договорено, что команды начнут практическую подготовительную работу для организации такой встречи», - отметил Сибига.

Дополнение

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщал о конструктивном диалоге между Президентом Украины Владимиром Зеленским и победившим на выборах в США Дональдом Трампом. 

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил экс-президента Соединенных Штатов, кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа с победой на выборах. Зеленский вспомнил их встречу, где обсуждали стратегическое партнерство и План победы, также упомянув о воплощении принципа «мир через силу».

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политика
donald-trampДональд Трамп
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина