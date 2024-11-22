Сибига о победе Трампа на выборах: «Расцениваем, как дополнительный шанс ускорить мирный процесс»

Украина расценивает победу Дональда Трампа на выборах в США, как дополнительный шанс ускорить мирный процесс с подходом - мир через силу. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига во время пресс-конференции с главой МИД Чехии Яном Липавским, передает УНН.

Имеем твердую поддержку нашего крупнейшего союзника - США. Мы имеем твердую поддержку двухпартийную - республиканцев и демократов. Мы имеем поддержку американского народа и мы всегда это говорим, что наша борьба здесь это не только об Украине, это о восстановлении мирового порядка, восстановление безопасности построенной на принципах международного права, Уставе ООН. Победу президента Трампа мы расцениваем, как дополнительный шанс ускорить мирный процесс с подходом - мир через силу. И исходя из такой философии мы надеемся выстраивать наши отношения с новой администрацией президента Трампа - сказал Сибига.

Напомним

Пентагон предоставит Украине вооружение на 275 млн долларов через программу PDA, включая средства ПВО и снаряды. Дополнительно Госдеп одобрил продажу оборонного оборудования на 100 млн. долларов США также готовят кредит в 20 млрд долларов.

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