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Швейцария ввела санкции против восьми россиян причастных к аннексии Крыма

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 октября. УНН. Швейцария расширила свой санкционный список в связи с аннексией Крыма Россией: в него включили восемь человек, в том числе начальника Управления ФСБ России по Республике Крым и города Севастополь Леонида Михайлюка. Соответствующие данные опубликованы на сайте Государственного секретариата экономики Швейцарии (SECO), передает УНН.

Швейцария ввела санкции против восьми россиян причастных к аннексии Крыма

Детали

Помимо Михайлюка под санкции попали руководитель Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополь Владимир Терентьев, а также крымские судьи Виктор Можелянский, Галина Редько, Михаил Белоусов, Андрей Долгополов, следователь Магомед Магомедов и прокурор Евгений Колпиков.

Их включение в санкционный список, Швейцария объяснила, в частности, тем, что они "активно поддерживали действия и осуществление политики, которая подрывает и угрожает территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

Как отмечает SECO, в отношении Крыма и города Севастополь действует "запрет на импорт (товаров) без сертификата происхождения, выданного украинскими властями". Кроме того, запрещен экспорт ряда швейцарских товаров и услуг.

Санкции вступили в силу с 25 октября.

Добавим

В сентябре Европейский Союз еще на полгода продлил персональные санкции против россиян, причастных к оккупации Крыма. Они были введены еще в марте 2014 года.

Ограничения продлили ко всем людям и организациям из санкционного списка - 177 физических и 48 юридических лиц. Теперь они продлятся до 15 марта 2022 года.

Персональные санкции являются не единственными ограничениями со стороны ЕС в отношении России за оккупацию украинских территорий. Так, в июне Евросоюз еще на год продлил санкции в отношении целых сфер российской экономики. Речь идет, в частности, о запрете на поставку в Россию товаров и технологий, предназначенных для разведки и добычи нефти, газа и минеральных ресурсов.

Кроме того, тогда продлили запрет на импорт в Евросоюз продуктов, происходящих из Крыма или Севастополя, а также инфраструктурные или финансовые инвестиции и туристические услуги в Крыму или Севастополе.

Дополнение

16 марта 2014 года на территории Автономной Республики Крым провели непризнанный мировым сообществом так называемый референдум о статусе полуострова.

Президент России Владимир Путин 18 марта 2014 года объявил о "включении Крыма в состав РФ" - таким образом Россия пыталась аннексировать украинский полуостров.

Украина, Европейский союз, США и многие другие страны мира не признали результаты голосования на "референдуме".

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