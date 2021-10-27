Швейцария ввела санкции против восьми россиян причастных к аннексии Крыма
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Швейцария расширила свой санкционный список в связи с аннексией Крыма Россией: в него включили восемь человек, в том числе начальника Управления ФСБ России по Республике Крым и города Севастополь Леонида Михайлюка. Соответствующие данные опубликованы на сайте Государственного секретариата экономики Швейцарии (SECO), передает УНН.
Детали
Помимо Михайлюка под санкции попали руководитель Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополь Владимир Терентьев, а также крымские судьи Виктор Можелянский, Галина Редько, Михаил Белоусов, Андрей Долгополов, следователь Магомед Магомедов и прокурор Евгений Колпиков.
Их включение в санкционный список, Швейцария объяснила, в частности, тем, что они "активно поддерживали действия и осуществление политики, которая подрывает и угрожает территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".
Как отмечает SECO, в отношении Крыма и города Севастополь действует "запрет на импорт (товаров) без сертификата происхождения, выданного украинскими властями". Кроме того, запрещен экспорт ряда швейцарских товаров и услуг.
Санкции вступили в силу с 25 октября.
Добавим
В сентябре Европейский Союз еще на полгода продлил персональные санкции против россиян, причастных к оккупации Крыма. Они были введены еще в марте 2014 года.
Ограничения продлили ко всем людям и организациям из санкционного списка - 177 физических и 48 юридических лиц. Теперь они продлятся до 15 марта 2022 года.
Персональные санкции являются не единственными ограничениями со стороны ЕС в отношении России за оккупацию украинских территорий. Так, в июне Евросоюз еще на год продлил санкции в отношении целых сфер российской экономики. Речь идет, в частности, о запрете на поставку в Россию товаров и технологий, предназначенных для разведки и добычи нефти, газа и минеральных ресурсов.
Кроме того, тогда продлили запрет на импорт в Евросоюз продуктов, происходящих из Крыма или Севастополя, а также инфраструктурные или финансовые инвестиции и туристические услуги в Крыму или Севастополе.
Дополнение
16 марта 2014 года на территории Автономной Республики Крым провели непризнанный мировым сообществом так называемый референдум о статусе полуострова.
Президент России Владимир Путин 18 марта 2014 года объявил о "включении Крыма в состав РФ" - таким образом Россия пыталась аннексировать украинский полуостров.
Украина, Европейский союз, США и многие другие страны мира не признали результаты голосования на "референдуме".