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Швейцарія ввела санкції проти восьми росіян причетних до анексії Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Швейцарія розширила свій санкційний список у зв'язку з анексією Криму Росією: до нього включили вісім осіб, у тому числі начальника Управління ФСБ Росії по Республіці Крим і місту Севастополь Леоніда Михайлюка. Відповідні дані опубліковано на сайті Державного секретаріату економіки Швейцарії (SECO), передає УНН.

Швейцарія ввела санкції проти восьми росіян причетних до анексії Криму

Деталі

Крім Михайлюка, під санкції потрапили керівник Головного слідчого управління СК Росії по Республіці Крим та місту Севастополь Володимир Терентьєв, а також кримські судді Віктор Можелянський, Галина Редько, Михайло Білоусов, Андрій Долгополов, слідчий Магомед Магомедов та прокурор Євген Колпіков.

Їх включення до санкційного списку, Швейцарія пояснила, зокрема, тим, що вони "активно підтримували дії та здійснення політики, яка підриває та загрожує територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України".

Як зазначає SECO, щодо Криму та міста Севастополь діє "заборона на імпорт (товарів) без сертифікату походження, виданого українською владою". Крім того, заборонено експорт низки швейцарських товарів та надання послуг.

Санкції набули чинності від 25 жовтня.

Додамо

У вересні, Європейський Союз ще на пів року продовжив персональні санкції проти росіян, які причетні до окупації Криму. Їх ввели ще у березні 2014 року.

Обмеження продовжили щодо всіх людей та організацій із санкційного списку - 177 фізичних та 48 юридичних осіб. Тепер вони триватимуть до 15 березня 2022 року.

Персональні санкції є не єдиними обмеженнями з боку ЄС щодо Росії за окупацію українських територій. Так, у червні Євросоюз ще на рік продовжив санкції щодо цілих сфер російської економіки. Йдеться зокрема про заборону на постачання до Росії товарів та технологій, призначених для розвідки та видобутку нафти, газу та мінеральних ресурсів.

Крім того, тоді продовжили заборону на імпорт до Євросоюзу продуктів, які походять з Криму чи Севастополя, а також на інфраструктурні або фінансові інвестиції та туристичні послуги в Криму чи Севастополі.

Доповнення

16 березня 2014 року на території Автономної Республіки Крим провели невизнаний світовою спільнотою так званий референдум про статус півострова.

Президент Росії Володимир Путін 18 березня 2014 року оголосив про "включення Криму до складу РФ" - таким чином Росія намагалася анексувати український півострів.
Україна, Європейський союз, США та багато інших країн світу не визнали результати голосування на "референдумі".

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