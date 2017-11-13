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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 34430 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 55209 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 63686 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 67276 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 57779 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11:14 • 97132 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100579 просмотра

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Швейцария отобралась на чемпионат мира-2018

Швейцария отобралась на чемпионат мира-2018

Киев  •  УНН

 • 13450 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Сборная Швейцарии по футболу стала 27-м по счету участником чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, информирует УНН со ссылкой на сайт турнира.

На стадионе "Санкт-Якоб Парк" в Базеле команда Владимира Петковича сыграла вничью со сборной Северной Ирландии (0: 0), но благодаря победе в первом стыковом матче (1: 0) завоевала путевку на ЧМ-2018.

Примечательно, что Швейцария уже 10 раз участвовала в финальных турнирах чемпионата мира ФИФА, проведя в общей сложности 33 матча.

Трижды команда добиралась до стадии четвертьфиналов (ЧМ-1934 ЧМ-1938 ЧМ-1954), а лучшим достижением команды на мундиале в 21 веке выход в 1/8 финала (ЧМ-2006, ЧМ-2014).

Стоит отметить, что швейцарцы не пропустили ни одного чемпионата мира, начиная с 2006 года.

Напомним, что ранее путевки на ЧМ-2018 забронировали последние участники от Африки.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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