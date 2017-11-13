Швейцария отобралась на чемпионат мира-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Сборная Швейцарии по футболу стала 27-м по счету участником чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, информирует УНН со ссылкой на сайт турнира.
На стадионе "Санкт-Якоб Парк" в Базеле команда Владимира Петковича сыграла вничью со сборной Северной Ирландии (0: 0), но благодаря победе в первом стыковом матче (1: 0) завоевала путевку на ЧМ-2018.
Примечательно, что Швейцария уже 10 раз участвовала в финальных турнирах чемпионата мира ФИФА, проведя в общей сложности 33 матча.
Трижды команда добиралась до стадии четвертьфиналов (ЧМ-1934 ЧМ-1938 ЧМ-1954), а лучшим достижением команды на мундиале в 21 веке выход в 1/8 финала (ЧМ-2006, ЧМ-2014).
Стоит отметить, что швейцарцы не пропустили ни одного чемпионата мира, начиная с 2006 года.
Напомним, что ранее путевки на ЧМ-2018 забронировали последние участники от Африки.