Швейцарія відібралася на чемпіонат світу-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Збірна Швейцарії з футболу стала 27-м за рахунком учасником чемпіонату світу з футболу 2018 року, що пройде у Росії, інформує УНН з посиланням на сайт турніру.
На стадіоні "Санкт-Якоб Парк" в Базелі команда Володимира Петковича зіграла внічию зі збірною Північної Ірландії (0:0), але завдяки перемозі в першому стиковому матчі (1:0) завоювала путівку на ЧС-2018.
Примітно, що Швейцарія вже 10 разів брала участь у фінальних турнірах чемпіонату світу ФІФА, провівши в цілому 33 матчі.
Тричі команда добиралася до стадії чвертьфіналів (ЧС-1934 ЧС-1938 ЧС-1954), а кращим досягненням команди на Мундіалях у 21-м столітті є вихід в 1/8 фіналу (ЧС-2006, ЧС-2014 року).
Варто відзначити, що швейцарці не пропустили жодного чемпіонату світу, починаючи з 2006 року.
Нагадаємо, що раніше путівки на ЧС-2018 забронювали останні учасники від Африки.