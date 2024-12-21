Шведского репера GABORO застрелили на автостоянке: убийца снял видео

Шведский рэпер Габоро был застрелен на автостоянке, а его убийца снимал казнь на видео — всего через шесть месяцев после того, как на автостоянке был убит отмеченный наградами рэпер C.Gambino, передает УНН со ссылкой на Daily Mail.

В социальных сетях распространяется шокирующее видео, на котором якобы показано убийство 24-летнего Габоро, настоящее имя которого — Нинос Хури.

На кадрах, снятых стрелком, видно, как он безжалостно стреляет в свою цель снова и снова, пока Габоро пытается скрыться.

Полиция получила сообщение о стрельбе на парковке в центре Норрчёпинга.

Прибыв на место происшествия, полиция обнаружила Габоро с огнестрельными ранениями.

Его срочно доставили в больницу, но он скончался от полученных травм.

По словам офицеров, арестов пока не производилось, и поиски убийцы продолжаются.

По данным местного издания Expressen, Габоро был осужден за мелкие правонарушения, связанные с наркотиками, и имел связи с бандой.

Добавим

Смерть рэпера наступила всего через несколько месяцев после того, как отмеченный наградами шведский рэпер в маске C.Gambino был застрелен в засаде на парковке.

26-летний парень, чье настоящее имя было Карар Рамадан, был одной из крупнейших шведских рэп-звезд и был назван рэпером года за месяц до своей смерти.

Артист припарковал свою машину в гараже в Гетеборге 4 июня, где, по данным полиции, его поджидали один или несколько нападавших.

Следователи сообщили, что он был застрелен и ранен несколькими пулями, а на фотографиях с места происшествия видны следы пуль в стеклянной двери.

Полиция заявила, что убийство было "связано с конфликтом банд", и что C.Gambino был "известен полиции".

В прошлом году в Швеции был самый высокий в ЕС уровень смертоносного огнестрельного оружия на душу населения.

За две недели до конца этого года в Швеции было застрелено 40 человек — пугающее число для европейской страны с населением всего 10 миллионов человек.