Шведского репера GABORO застрелили на автостоянке: убийца снял видео
Киев • УНН
24-летний рэпер GABORO был застрелен на парковке, убийца снял расправу на видео. Инцидент произошел через 6 месяцев после аналогичного убийства рэпера C.Gambino в Гетеборге.
Шведский рэпер Габоро был застрелен на автостоянке, а его убийца снимал казнь на видео — всего через шесть месяцев после того, как на автостоянке был убит отмеченный наградами рэпер C.Gambino, передает УНН со ссылкой на Daily Mail.
В социальных сетях распространяется шокирующее видео, на котором якобы показано убийство 24-летнего Габоро, настоящее имя которого — Нинос Хури.
На кадрах, снятых стрелком, видно, как он безжалостно стреляет в свою цель снова и снова, пока Габоро пытается скрыться.
Полиция получила сообщение о стрельбе на парковке в центре Норрчёпинга.
Прибыв на место происшествия, полиция обнаружила Габоро с огнестрельными ранениями.
Его срочно доставили в больницу, но он скончался от полученных травм.
По словам офицеров, арестов пока не производилось, и поиски убийцы продолжаются.
По данным местного издания Expressen, Габоро был осужден за мелкие правонарушения, связанные с наркотиками, и имел связи с бандой.
Добавим
Смерть рэпера наступила всего через несколько месяцев после того, как отмеченный наградами шведский рэпер в маске C.Gambino был застрелен в засаде на парковке.
26-летний парень, чье настоящее имя было Карар Рамадан, был одной из крупнейших шведских рэп-звезд и был назван рэпером года за месяц до своей смерти.
Артист припарковал свою машину в гараже в Гетеборге 4 июня, где, по данным полиции, его поджидали один или несколько нападавших.
Следователи сообщили, что он был застрелен и ранен несколькими пулями, а на фотографиях с места происшествия видны следы пуль в стеклянной двери.
Полиция заявила, что убийство было "связано с конфликтом банд", и что C.Gambino был "известен полиции".
В прошлом году в Швеции был самый высокий в ЕС уровень смертоносного огнестрельного оружия на душу населения.
За две недели до конца этого года в Швеции было застрелено 40 человек — пугающее число для европейской страны с населением всего 10 миллионов человек.