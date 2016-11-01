Шведский генерал призвал балтийские страны быть бдительными из-за вызовов со стороны РФ

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Киев • УНН

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КИЕВ. 1 ноября. УНН. Бывший командующий вооруженными силами Швеции генерал Сверкер Гьорансон предупредил балтийские страны о "новых вызовах в сфере безопасности со стороны России". Об этом он заявил во время конференции на тему безопасности и внешней политики в Риге, передает УНН со ссылкой на "Польское радио".

"Балтийские государства уязвимы к климатическим изменениям и гибридным преступлениям. Имеем также сложную ситуацию в сфере безопасности, что ведет ко многим другим вызовам", - сказал бывший командующий вооруженными силами Швеции.

По его мнению, обработанные 25 лет назад оборонительные стратегии уже устарели. Это подтверждает пример Украины.

"Мы должны вместе разработать концепцию тотальной обороны", - сказал генерал Сверкер Гьорансон. А это требует - по его мнению, - сотрудничества государств как в середине Европейского Союза, так и партнерства с Соединенными Штатами Америки.

 

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