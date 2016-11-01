Шведский генерал призвал балтийские страны быть бдительными из-за вызовов со стороны РФ

"Балтийские государства уязвимы к климатическим изменениям и гибридным преступлениям. Имеем также сложную ситуацию в сфере безопасности, что ведет ко многим другим вызовам", - сказал бывший командующий вооруженными силами Швеции.

По его мнению, обработанные 25 лет назад оборонительные стратегии уже устарели. Это подтверждает пример Украины.

"Мы должны вместе разработать концепцию тотальной обороны", - сказал генерал Сверкер Гьорансон. А это требует - по его мнению, - сотрудничества государств как в середине Европейского Союза, так и партнерства с Соединенными Штатами Америки.