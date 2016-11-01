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Шведський генерал закликав балтійські країни бути пильними через виклики з боку РФ

Шведський генерал закликав балтійські країни бути пильними через виклики з боку РФ

Київ • УНН

 • 10170 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Колишній командувач збройними силами Швеції, генерал Сверкер Гьорансон попередив балтійські країни перед “новими викликами у сфері безпеки з боку Росії”. На цьому він наголосив під час конференції на тему безпеки і закордонної політики у Ризі, передає УНН із посиланням на “Польське радіо”.

“Балтійські держави уразливі до кліматичних змін та гібридними злочинами. Маємо також складну ситуацію у сфері безпеки, що веде до багатьох інших викликів”, — сказав колишній командувач збройними силами Швеції.

На його думку, опрацьовані 25 років тому оборонні стратегії вже застаріли. Це підтверджує приклад України.

“Ми повинні разом опрацювати концепцію тотальної оборони”, — сказав генерал Сверкер Гьорансон. А це вимагає — на його думку, — співпраці держав як в середині Європейського Союзу, так і партнерства зі Сполученими Штатами Америки.

 

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