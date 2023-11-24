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Шведский политик считает, стоит рассмотреть Swexit в случае "слишком большой власти" Брюсселя

Киев  •  УНН

24 ноябрь 2023, 15:40  •  6362 просмотра

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Шведский депутат Европарламента Чарли Веймерс заявил, что Швеция может рассмотреть возможность выхода из ЕС, если централизация власти в Брюсселе усилится

Депутат Европарламента от Швеции и по совместительству вице-президент Европейских консерваторов и реформистов Чарли Веймерс считает, что Швеция должна рассмотреть возможность выхода из ЕС, если передача власти Брюсселю зайдет "слишком далеко". Об этом сообщили Ецгастіѵ, пишет УНН.

Цитата

ЕС - это политический проект, который движется в неправильном направлении

- заявил Чарли Веймерс на заседании своей партии "Шведские демократы".

Он подчеркнул, что не готов выступать за немедленный выход Швеции из ЕС, но оставляет открытой возможность выхода, если обстоятельства изменятся. Например произойдет отмена права вето в Европейском Совете и Брюсселю будут переданы чрезмерные полномочия.

"Тогда я призываю к немедленному Swexit", - сказал Веймерс.

Однако евродепутат признает, что подавляющее большинство в Швеции все еще поддерживает членство страны в ЕС.

По словам Веймерса, лишь каждый десятый человек хочет уйти, поэтому "из-за уважения к мнению людей Шведские демократы не выступают за выход", сказал он.

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Анна Онищенко

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