Депутат Европарламента от Швеции и по совместительству вице-президент Европейских консерваторов и реформистов Чарли Веймерс считает, что Швеция должна рассмотреть возможность выхода из ЕС, если передача власти Брюсселю зайдет "слишком далеко". Об этом сообщили Ецгастіѵ, пишет УНН.

Цитата ЕС - это политический проект, который движется в неправильном направлении - заявил Чарли Веймерс на заседании своей партии "Шведские демократы".

Он подчеркнул, что не готов выступать за немедленный выход Швеции из ЕС, но оставляет открытой возможность выхода, если обстоятельства изменятся. Например произойдет отмена права вето в Европейском Совете и Брюсселю будут переданы чрезмерные полномочия.

"Тогда я призываю к немедленному Swexit", - сказал Веймерс.

Однако евродепутат признает, что подавляющее большинство в Швеции все еще поддерживает членство страны в ЕС.

По словам Веймерса, лишь каждый десятый человек хочет уйти, поэтому "из-за уважения к мнению людей Шведские демократы не выступают за выход", сказал он.

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