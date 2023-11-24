Шведский политик считает, стоит рассмотреть Swexit в случае "слишком большой власти" Брюсселя
Киев • УНН
Шведский депутат Европарламента Чарли Веймерс заявил, что Швеция может рассмотреть возможность выхода из ЕС, если централизация власти в Брюсселе усилится
Депутат Европарламента от Швеции и по совместительству вице-президент Европейских консерваторов и реформистов Чарли Веймерс считает, что Швеция должна рассмотреть возможность выхода из ЕС, если передача власти Брюсселю зайдет "слишком далеко". Об этом сообщили Ецгастіѵ, пишет УНН.
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ЕС - это политический проект, который движется в неправильном направлении
Он подчеркнул, что не готов выступать за немедленный выход Швеции из ЕС, но оставляет открытой возможность выхода, если обстоятельства изменятся. Например произойдет отмена права вето в Европейском Совете и Брюсселю будут переданы чрезмерные полномочия.
"Тогда я призываю к немедленному Swexit", - сказал Веймерс.
Однако евродепутат признает, что подавляющее большинство в Швеции все еще поддерживает членство страны в ЕС.
По словам Веймерса, лишь каждый десятый человек хочет уйти, поэтому "из-за уважения к мнению людей Шведские демократы не выступают за выход", сказал он.
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Шведский политик считает, стоит рассмотреть Swexit в случае "слишком большой власти" Брюсселя
Шведский депутат Европарламента Чарли Веймерс заявил, что Швеция может рассмотреть возможность выхода из ЕС, если централизация власти в Брюсселе усилится.
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