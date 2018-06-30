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Шведские власти отказались от бойкота ЧМ в России после успеха сборной

Шведские власти отказались от бойкота ЧМ в России после успеха сборной

Киев  •  УНН

 • 39983 просмотра

КИЕВ. 30 июня. УНН. Правительство Швеции заявило об отказе бойкотировать Чемпионат мира по футболу в России. После того, как национальная сборная вышла в плей-офф турнира с первого места в группе, шведский кабмин счел важным поддержать своих футболистов — его члены будут присутствовать на матчах команды в рамках мундиаля, заявила на пресс-конференции после заседания правительства министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрем, передает газета Aftonbladet, информирует УНН.

До сих пор шведские власти, как указывает издание, поддерживали бойкот турнира в России в поддержку Великобритании после отравления в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Этот бойкот, как пояснила теперь журналистам глава внешнеполитического ведомства страны, касался только церемонии открытия мундиаля в Москве. “Мы были последовательны, говоря о том, что будем бойкотировать открытие (Чемпионата мира) в знак солидарности с Великобританией”, — сказала Валльстрем, заметив, что власти Швеции делали это не одни, а вместе с чиновниками и политиками из других стран.

“Но в этой ситуации мы считаем важным, чтобы мы могли поддержать нашу команду, и мы приняли это решение (отказаться от бойкота) после консультаций, например, с представителями таких стран, как Дания и Великобритания”, — добавила министр, не пояснив при этом о какой именно ситуации она говорит. На уточняющий вопрос журналиста, повлиял ли на это решение выход сборной Швеции в плей-офф, Валльстрем заявила: ​ “Очевидно, что так вопрос будет совершенно иным. Важно, чтобы мы могли приехать туда (в Россию) и поддержать эту потрясающую шведскую футбольную команду”.

На данный момент, кто именно из чиновников отправится на чемпионат, по словам главы ведомства, не ясно. Список высокопоставленных лиц будет опубликован “в ближайшее время”, отметила министр, подчеркнув, что желающих очень много — “целое правительство”.

Сама Валльстрем, по ее словам, наблюдала за матчами шведской сборной из Копенгагена. “Они (футболисты) были абсолютно потрясающими!” — восхитилась глава МИД.​

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