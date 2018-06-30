Шведська влада відмовилася від бойкоту ЧС в Росії після успіху збірної

До сих пір шведська влада, як зазначає видання, підтримували бойкот турніру в Росії в підтримку Великої Британії після отруєння в Солсбері колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії. Цей бойкот, як пояснила тепер журналістам глава зовнішньополітичного відомства країни, стосувався тільки церемонії відкриття мундіалю в Москві. “Ми були послідовні, кажучи про те, що будемо бойкотувати відкриття (Чемпіонату світу) в знак солідарності з Великою Британією”, — сказала Валльстрем, помітивши, що влада Швеції робила це не одна, а разом з чиновниками і політиками з інших країн.

“Але в цій ситуації ми вважаємо важливим, щоб ми могли підтримати нашу команду, і ми прийняли це рішення (відмовитися від бойкоту) після консультацій, наприклад, з представниками таких країн, як Данія і Велика Британія”, — додала міністр, не пояснивши, при цьому про яку саме ситуацію вона говорить. На уточнююче запитання журналіста, чи вплинуло на це рішення вихід збірної Швеції в плей-офф, Валльстрем заявила: “Очевидно, що так питання буде зовсім іншим. Важливо, щоб ми могли приїхати туди (в Росію) і підтримати цю приголомшливу шведську футбольну команду”.

На даний момент, хто саме з чиновників відправиться на чемпіонат, за словами глави відомства, не ясно. Список високопоставлених осіб буде опублікований “найближчим часом”, зазначила міністр, підкресливши, що бажаючих дуже багато — “цілий уряд”.

Сама Валльстрем, за її словами, спостерігала за матчами шведської збірної з Копенгагена. “Вони (футболісти) були абсолютно приголомшливими!” — захопилася глава МЗС.