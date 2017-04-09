Шведская полиция сообщила национальность погибших в теракте в Стокгольме

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 68275 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 108778 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 166735 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 122314 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 120091 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114373 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105467 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107331 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103786 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 157657 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Шведская полиция сообщила национальность погибших в теракте в Стокгольме

Шведская полиция сообщила национальность погибших в теракте в Стокгольме

Киев  •  УНН

 • 12776 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Шведская полиция сообщила национальность четырех погибших во время наезда грузовика на людей в Стокгольме в пятницу, передает УНН со ссылкой на The Independent.

Сообщается, что среди жертв были британец, бельгиец и два шведа.

Напомним, 7 апреля в 15 часов по местному времени в центре Стокгольма грузовик въехал в толпу людей на одной из центральных торговых улиц, затем врезалась в витрину магазина на большой торговой улице Дроттнинггатан и загорелась.

Известно о четырех погибших и 15 раненых.

Как сообщал УНН, полиция Стокгольма не комментировала данные об иностранцах среди жертв теракта .

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