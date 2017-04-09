Шведская полиция сообщила национальность погибших в теракте в Стокгольме
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Шведская полиция сообщила национальность четырех погибших во время наезда грузовика на людей в Стокгольме в пятницу, передает УНН со ссылкой на The Independent.
Сообщается, что среди жертв были британец, бельгиец и два шведа.
Напомним, 7 апреля в 15 часов по местному времени в центре Стокгольма грузовик въехал в толпу людей на одной из центральных торговых улиц, затем врезалась в витрину магазина на большой торговой улице Дроттнинггатан и загорелась.
Известно о четырех погибших и 15 раненых.
Как сообщал УНН, полиция Стокгольма не комментировала данные об иностранцах среди жертв теракта .