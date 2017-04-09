Шведская полиция сообщила национальность погибших в теракте в Стокгольме

Сообщается, что среди жертв были британец, бельгиец и два шведа.

Напомним, 7 апреля в 15 часов по местному времени в центре Стокгольма грузовик въехал в толпу людей на одной из центральных торговых улиц, затем врезалась в витрину магазина на большой торговой улице Дроттнинггатан и загорелась.

Известно о четырех погибших и 15 раненых.

Как сообщал УНН, полиция Стокгольма не комментировала данные об иностранцах среди жертв теракта .