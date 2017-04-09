Шведська поліція повідомила національність загиблих в теракті у Стокгольмі

Повідомляється, що серед жертв були британець, бельгієць та два шведи.

Нагадаємо, 7 квітня о 15 годині за місцевим часом в центрі Стокгольма вантажівка в'їхала в натовп людей на одній з центральних торгових вулиць, потім врізалася у вітрину магазину на великій торговельній вулиці Дроттнінггатан і загорілася.

Відомо про чотирьох загиблих і 15 поранених.

Як повідомляв УНН, поліція Стокгольма не коментувала дані про іноземців серед жертв теракту.