Шведська поліція повідомила національність загиблих в теракті у Стокгольмі
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Шведська поліція повідомила національність чотирьох загиблих під час наїзду вантажівки на людей в Стокгольмі у п’ятницю, передає УНН з посиланням на The Independent.
Повідомляється, що серед жертв були британець, бельгієць та два шведи.
Нагадаємо, 7 квітня о 15 годині за місцевим часом в центрі Стокгольма вантажівка в'їхала в натовп людей на одній з центральних торгових вулиць, потім врізалася у вітрину магазину на великій торговельній вулиці Дроттнінггатан і загорілася.
Відомо про чотирьох загиблих і 15 поранених.
Як повідомляв УНН, поліція Стокгольма не коментувала дані про іноземців серед жертв теракту.