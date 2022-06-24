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Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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Шведка Шёстрём в четвертый раз подряд завоевала титул чемпионки мира на дистанции 50 м баттерфляем среди женщин

Шведка Шёстрём в четвертый раз подряд завоевала титул чемпионки мира на дистанции 50 м баттерфляем среди женщин

Киев • УНН

 • 125482 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. Шведская пловчиха Сара Шёстрём получила свой четвертый подряд титул чемпионки мира на дистанции 50 м баттерфляем среди женщин в Будапеште в пятницу, передает УНН.

Детали

Шёстрём выиграла заплыв за 24,95 секунды, опередив француженку Мелани Эник на 0,36 секунды, а третье место заняла китаянка Чжан Юфей (0,37).

Она установила рекорд по количеству титулов чемпиона мира подряд, но этот рекорд может оказаться недолгим. Американка Кэти Ледеки принимала участие в женских соревнованиях в заплыве на 800 м свободным стилем, которые она выиграла четыре раза подряд, позже вечером.

Добавим

Сара Шёстрём имеет 19 медалей чемпионата мира в общем зачете, первая из которых датируется 2009 годом.

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