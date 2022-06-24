Шведка Шёстрём в четвертый раз подряд завоевала титул чемпионки мира на дистанции 50 м баттерфляем среди женщин
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Шведская пловчиха Сара Шёстрём получила свой четвертый подряд титул чемпионки мира на дистанции 50 м баттерфляем среди женщин в Будапеште в пятницу, передает УНН.
Детали
Шёстрём выиграла заплыв за 24,95 секунды, опередив француженку Мелани Эник на 0,36 секунды, а третье место заняла китаянка Чжан Юфей (0,37).
Она установила рекорд по количеству титулов чемпиона мира подряд, но этот рекорд может оказаться недолгим. Американка Кэти Ледеки принимала участие в женских соревнованиях в заплыве на 800 м свободным стилем, которые она выиграла четыре раза подряд, позже вечером.
Добавим
Сара Шёстрём имеет 19 медалей чемпионата мира в общем зачете, первая из которых датируется 2009 годом.