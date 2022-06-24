Шведка Шестрем вчетверте поспіль виборола титул чемпіонки світу на дистанції 50 м батерфляєм серед жінок

Деталі

Шестрем виграла заплив за 24,95 секунди, випередивши француженку Мелані Енік на 0,36 секунди, а третє місце посіла китаянка Чжан Юфей (0,37).

Вона встановила рекорд за кількістю титулів чемпіона світу поспіль, але цей рекорд може виявитися недовгим. Американка Кеті Ледекі брала участь у жіночих змаганнях в запливі на 800 м вільним стилем, які вона виграла чотири рази поспіль, пізніше ввечері.

Додамо

Сара Шестрем має 19 медалей чемпіонату світу у загальному заліку, найперша з яких датується 2009 роком.