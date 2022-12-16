Штурмовали города на Донецком направлении: осуждены три боевика "днр"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Троим боевикам террористической организации "днр", штурмовавшим города на Донецком направлении, назначено наказание от 8 до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщает СБУ, информирует УНН.
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"Установлено, что они местные жители, которые в 2014-2015 году присоединились к рядам террористических группировок на востоке Украины, где воевали против сил АТО. В начале полномасштабной агрессии они добровольно вступили в ряды оккупационных группировок Южного военного округа. Боевики попали в плен украинских защитников во время боестолкновений в районах Новобахмутовки и Песок в Донецкой области", - говорится в сообщении.
Детали
После 24 февраля этого года они совместно с агрессором активно участвовали в штурме населенных пунктов на Донецком направлении.
Один из боевиков входил в состав вражеского полка спецназначения "Оплот". Пребывая в "должности" пулеметчика, он обстреливал позиции украинских войск в районах Докучаевска и поселка Ясное. Другие двое злоумышленников были в рядах оккупационных подразделений "Кальмиус" и "100 мотострелковой бригады" 1-го армейского корпуса "днр" вс рф.
В августе их направили в район Песок для обустройства огневых позиций и захвата объектов транспортной инфраструктуры.
На основании собранных доказательств суд признал боевиков виновными по: ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины); ст. 258-3 (участие в террористической организации); ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.
Расследование проводили сотрудники СБУ Донецкой и Луганской областей при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры.
Дополнение
Служба безопасности Украины сообщила о подозрении “министрам” “днр”, которые организовывали депортацию украинских детей в рф.