Штурмували міста на Донецькому напрямку: засуджено трьох бойовиків "днр"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Трьом бойовикам терористичної організації "днр", які штурмували міста на Донецькому напрямку, призначено покарання від 8 до 10 років позбавлення волі. Про це повідомляє СБУ, інформує УНН.
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"Встановлено, що вони місцеві жителі, які у 2014-2015 році приєдналися до лав терористичних угруповань на сході України, де воювали проти сил АТО. На початку повномасштабної агресії вони добровільно вступили до лав окупаційних угруповань Південного військового округу країни-агресора. Бойовики потрапили в полон українських захисників під час боєзіткнень у районах Новобахмутівки та Пісок на Донеччині", - ідтеься у повідомленні.
Деталі
Після 24 лютого цього року вони спільно з агресором брали активну учать у штурмі населених пунктів на Донецькому напрямку.
Один із бойовиків входив до складу ворожого полку спецпризначення "Оплот". Перебуваючи на "посаді" кулеметника, він обстрілював позиції українських військ у районах Докучаєвська та селища Ясне. Інші двоє зловмисників були у лавах окупаційних підрозділів "Кальмиус" та "100 мотострелковой бригады" 1-го армійського корпусу "днр" зс рф.
У серпні їх направили в район Пісок для облаштування вогневих позицій та захоплення об’єктів транспортної інфраструктури.
На підставі зібраних доказів суд визнав бойовиків винними за: ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); ст. 258-3 (участь у терористичній організації); ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу України.
Розслідування проводили співробітники СБУ Донецької та Луганської областей за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.
Доповнення
Служба безпеки України повідомила про підозру “міністрам” “днр”, які організовували депортацію українських дітей до рф.