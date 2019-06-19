Штормовое предупреждение объявили в Украине

"В ближайший час с сохранением до конца суток 19 июня в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях, 20 июня днем в западных областях местами грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)", - сообщили синоптики.

Напомним, в ближайшие дни, 20-22 июня, на западе Украины ожидаются дожди и грозы, а местами возможен град. При этом на остальной территории сохранится сухая и жаркая погода.