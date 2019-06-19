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Штормове попередження оголосили в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 червня. УНН. Для заходу України, зокрема Карпатського регіону, випустили штормове попередження - грози, а подекуди і шквали та град очікуються у найближчі дві доби. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Штормове попередження оголосили в Україні

"У найближчу годину зі збереженням до кінця доби 19 червня в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській і Чернівецькій областях, 20 червня вдень у західних областях місцями грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - повідомили синоптики.

Нагадаємо, найближчими днями, 20-22 червня, на заході України очікуються дощі та грози, а подекуди можливий град. При цьому на решті території утримається суха та спекотна погода.

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