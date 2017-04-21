Штормовое предупреждение объявили в Одесской области

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 32667 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 100034 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 151239 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114408 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115220 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111753 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103726 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106893 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103425 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152297 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Штормовое предупреждение объявили в Одесской области

Штормовое предупреждение объявили в Одесской области

Киев  •  УНН

 • 10466 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 21 апреля. УНН. Штормовое предупреждение объявили в Одесской области. В ближайшие 1-2 часа по области ожидается дальнейшее усиление северо-восточного ветра 25-30 м/с. Об этом корреспонденту УНН сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.

Одесская мэрия обратилась к жителям города, чтобы они максимально ограничили перемещения и поездки, особенно пожилые люди, дети и беременные женщины. Одесситов просят быть бдительными и не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, поскольку в результате сильного порывистого ветра, возможно падение веток и кабелей.

Напомним, для проведения неотложных работ и ликвидации последствий осложнения погодных условий от Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области привлечено 20 единиц техники и 93 человек личного состава. От Национальной полиции привлечены 5 экипажей и 10 человек личного состава. От Службы автомобильных дорог привлечено 20 единиц техники и 28 работников.

Также напомним, 21 апреля спасатели Одесской области освободили из снежного плена беременную женщину.

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