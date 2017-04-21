Штормовое предупреждение объявили в Одесской области

Одесская мэрия обратилась к жителям города, чтобы они максимально ограничили перемещения и поездки, особенно пожилые люди, дети и беременные женщины. Одесситов просят быть бдительными и не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, поскольку в результате сильного порывистого ветра, возможно падение веток и кабелей.

Напомним, для проведения неотложных работ и ликвидации последствий осложнения погодных условий от Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области привлечено 20 единиц техники и 93 человек личного состава. От Национальной полиции привлечены 5 экипажей и 10 человек личного состава. От Службы автомобильных дорог привлечено 20 единиц техники и 28 работников.

Также напомним, 21 апреля спасатели Одесской области освободили из снежного плена беременную женщину.