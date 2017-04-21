Штормове попередження оголосили на Одещині

Одеська мерія звернулася до мешканців міста, аби вони максимально обмежили переміщення і поїздки, особливо літні люди, діти і вагітні жінки. Одеситів просять бути пильними і не залишати транспортні засоби під деревами і лініями електропередач, оскільки в результаті сильного поривчастого вітру, можливе падіння гілок і кабелів.

Нагадаємо, для проведення невідкладних робіт і ліквідації наслідків ускладнення погодних умов від Головного управління ДСНС України в Одеській області залучено 20 одиниць техніки та 93 працівники особового складу. Від Національної поліції залучено 5 екіпажів та 10 осіб особового складу. Від Служби автомобільних доріг залучено 20 одиниць техніки та 28 працівників.

Також нагадаємо, 21 квітня рятувальники Одещини вивільнили зі снігового полону вагітну жінку.