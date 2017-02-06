Штормовое предупреждение объявили в Одесской области

В связи с перемещением арктического воздуха на юг Украины 8-10 февраля в Одесской области и г. Одесса ожидаются сложные погодные условия: снег, местами сильный, на юге области осадки, гололед. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 15-20 м/с. Снижение температуры ночью и днем 8 февраля до 5-10º мороза, ночью 9 февраля 10-15º мороза, днем ​​3-8º мороза. Похолодание сохранится 10-11 февраля.

Коммунальщики уже готовят всю снегоуборочную технику к работе. В случае необходимости в город будет ограничен въезд большегрузного транспорта.

Напомним, как сообщал УНН, сегодня в Украине ожидается неустойчивая влажная погода.