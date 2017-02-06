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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Штормове попередження оголосили на Одещині

Київ • УНН

 • 8613 перегляди

ОДЕСА-КИЇВ. 6 лютого. УНН. Гідрометцентр попередив про погіршення погодних умов на території Одеси і області. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу Одеської міськради.

Штормове попередження оголосили на Одещині

В зв’язку з переміщенням арктичного повітря на південь України 8-10 лютого по Одеській області та м. Одеса очікуються складні погодні умови: сніг, місцями сильний, на півдні області опади, ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний 15-20 м/с. Зниження температури вночі та вдень 8 лютого до 5-10º морозу, вночі 9 лютого 10-15º морозу, вдень 3-8º морозу. Похолодання збережеться 10-11 лютого.

Комунальники вже готують всю снігозбиральну техніку до роботи. У випадку необхідності до міста буде обмежено в'їзд великовантажного транспорту.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, сьогодні в Україні очікується нестійка волога погода.

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