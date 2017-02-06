Штормове попередження оголосили на Одещині
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 6 лютого. УНН. Гідрометцентр попередив про погіршення погодних умов на території Одеси і області. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу Одеської міськради.
В зв’язку з переміщенням арктичного повітря на південь України 8-10 лютого по Одеській області та м. Одеса очікуються складні погодні умови: сніг, місцями сильний, на півдні області опади, ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний 15-20 м/с. Зниження температури вночі та вдень 8 лютого до 5-10º морозу, вночі 9 лютого 10-15º морозу, вдень 3-8º морозу. Похолодання збережеться 10-11 лютого.
Комунальники вже готують всю снігозбиральну техніку до роботи. У випадку необхідності до міста буде обмежено в'їзд великовантажного транспорту.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, сьогодні в Україні очікується нестійка волога погода.