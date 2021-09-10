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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Штат Вашингтон возвращает масочный режим для массовых мероприятий вне помещения

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 сентября. УНН. Власти штата Вашингтон вводят с понедельника обязательный масочный режим при проведении мероприятий на открытом воздухе с участием более 500 человек, что вызвано резким ростом заболеваемости коронавирусом в штате. Об этом сообщила газета The Hill со ссылкой на заявление губернатора штата Джея Инсли, пишет УНН.

Детали

“Сегодня (9 сентября) я объявляю о том, что, начиная с 13 сентября, вводится требование ношения масок во время массовых мероприятий с участием 500 и более человек, проводимых вне помещений”, — цитирует газета заявление губернатора. Издание отметило, что это распоряжение распространяется на всех участников мероприятий, независимо от того, прошли они вакцинацию или нет.

На организованной в тот же день пресс-конференции Инсли сообщил, что только в четверг в штате было зарегистрировано более 4 200 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 59 инфицированных скончались. Он призвал жителей штата к скорейшему прохождению вакцинации в целях защиты не только своего здоровья, но и здоровья окружающих.

“Дело в том, что когда вы принимаете решение о том, чтобы не вакцинироваться, это касается не только вашего здоровья, но и здоровья окружающих вас людей, — сказал губернатор. — Поэтому мы призываем людей чуть поменьше думать о себе и чуть побольше о нас”.

Справка

Всего в штате, по данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, с начала пандемии зафиксировано более 590 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли почти 6,8 тыс. человек. По стране в целом эти показатели на сегодняшний день составляют более 40,602 млн инфицированных и 654 598 умерших. По обоим этим показателям США занимает первое место в мире.

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