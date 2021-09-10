Штат Вашингтон повертає масковий режим для масових заходів поза приміщенням

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КИЇВ. 10 вересня. УНН. Влада штату Вашингтон вводить з понеділка обов’язковий масковий режим при проведенні заходів на відкритому повітрі за участю понад 500 осіб, що викликано різким зростанням захворюваності коронавірусом у штаті. Про це повідомила газета The Hill з посиланням на заяву губернатора штату Джея Інслі, пише УНН.

Деталі

“Сьогодні (9 вересня) я оголошую про те, що, починаючи з 13 вересня, вводиться вимога носіння масок під час масових заходів за участю 500 і більше осіб, що проводяться поза приміщеннями”, — цитує газета заяву губернатора. Видання зазначило, що це розпорядження поширюється на всіх учасників заходів, незалежно від того, пройшли вони вакцинацію чи ні.

На організованій в той же день прес-конференції Інслі повідомив, що тільки в четвер у штаті було зареєстровано понад 4 200 нових випадків зараження коронавірусную інфекцією, 59 інфікованих померли. Він закликав жителів штату до якнайшвидшого проходження вакцинації з метою захисту не тільки свого здоров’я, а й здоров’я оточуючих.

“Справа в тому, що коли ви приймаєте рішення про те, щоб не вакцинуватися, це стосується не тільки вашого здоров’я, але і здоров’я оточуючих вас людей, — сказав губернатор. — Тому ми закликаємо людей трохи менше думати про себе і трохи більше про нас”.

Довідка

Всього в штаті, за даними Університету Джонса Хопкінса, який проводить підрахунки на основі відомостей федеральної і місцевої влади, з початку пандемії зафіксовано понад 590 тис. випадків зараження коронавірусом, померли майже 6,8 тис. осіб. По країні в цілому ці показники на сьогоднішній день складають більше 40,602 млн інфікованих і 654 598 померлих. За обома цими показниками США займає перше місце у світі.

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