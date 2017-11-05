Шотландский министр подал в отставку из-за "неподобающего поведения"

“Некоторые мои действия, совершенные в прошлом, были восприняты как неподобающие — в моменты, когда я считал свои действия просто забавными или пытался быть дружелюбным, другим мое поведение могло показаться неприятным и заставить задаться вопросом о моих намерениях”, — заявил министр.

Указано, что он сообщил первого министра и лидера Шотландской национальной партии Николу Старджен о своем решении уйти в отставку.

“С учетом той должности, которую я занимаю на государственной службе, я считаю для себя неуместным продолжать выполнять эту роль в шотландском правительстве в это время”, — добавил политик.

Стоит отметить, что он не сообщил, какие именно “неподобающие действия” совершил.

Как сообщал УНН, министр обороны Британии ушел в отставку из-за “несоответствующего поведения”.