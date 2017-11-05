Шотландский министр подал в отставку из-за "неподобающего поведения"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Министр Шотландии по вопросам детства и раннего развития Мак Макдональд подал в отставку в связи с “неподобающим поведением”, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
“Некоторые мои действия, совершенные в прошлом, были восприняты как неподобающие — в моменты, когда я считал свои действия просто забавными или пытался быть дружелюбным, другим мое поведение могло показаться неприятным и заставить задаться вопросом о моих намерениях”, — заявил министр.
Указано, что он сообщил первого министра и лидера Шотландской национальной партии Николу Старджен о своем решении уйти в отставку.
“С учетом той должности, которую я занимаю на государственной службе, я считаю для себя неуместным продолжать выполнять эту роль в шотландском правительстве в это время”, — добавил политик.
Стоит отметить, что он не сообщил, какие именно “неподобающие действия” совершил.
Как сообщал УНН, министр обороны Британии ушел в отставку из-за “несоответствующего поведения”.