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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 57130 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 124609 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 105939 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 108558 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 107095 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102497 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Шотландский министр подал в отставку из-за "неподобающего поведения"

Шотландский министр подал в отставку из-за "неподобающего поведения"

Киев  •  УНН

 • 11362 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Министр Шотландии по вопросам детства и раннего развития Мак Макдональд подал в отставку в связи с “неподобающим поведением”, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

“Некоторые мои действия, совершенные в прошлом, были восприняты как неподобающие — в моменты, когда я считал свои действия просто забавными или пытался быть дружелюбным, другим мое поведение могло показаться неприятным и заставить задаться вопросом о моих намерениях”, — заявил министр.

Указано, что он сообщил первого министра и лидера Шотландской национальной партии Николу Старджен о своем решении уйти в отставку.

“С учетом той должности, которую я занимаю на государственной службе, я считаю для себя неуместным продолжать выполнять эту роль в шотландском правительстве в это время”, — добавил политик.

Стоит отметить, что он не сообщил, какие именно “неподобающие действия” совершил.

Как сообщал УНН, министр обороны Британии ушел в отставку из-за “несоответствующего поведения”.

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