Шотландський міністр подав у відставку через "неналежну поведінку"

“Деякі мої дії, вчинені в минулому, були сприйняті як неналежні — в моменти, коли я вважав свої дії просто кумедними або намагався бути доброзичливим, іншим моя поведінка могло здатися неприємним і змусити задатися питанням про мої наміри”, — заявив міністр.

Зазначено, що він повідомив першого міністра і лідера Шотландської національної партії Ніколу Стерджен про своє рішення піти у відставку.

“З урахуванням тієї посади, яку я займаю на державній службі, я вважаю для себе недоречним продовжувати виконувати цю роль в шотландському уряді в цей час”, — додав політик.

Варто зазначити, він не повідомив які саме "неналежні дії" вчинив.

Як повідомляв УНН, міністр оборони Британії пішов у відставку через “невідповідну поведінку”.