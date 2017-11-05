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Шотландський міністр подав у відставку через "неналежну поведінку"

Шотландський міністр подав у відставку через "неналежну поведінку"

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. Міністр Шотландії з питань дитинства і раннього розвитку Мак Макдональд подав у відставку у зв’язку з “неналежною поведінкою”, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

“Деякі мої дії, вчинені в минулому, були сприйняті як неналежні — в моменти, коли я вважав свої дії просто кумедними або намагався бути доброзичливим, іншим моя поведінка могло здатися неприємним і змусити задатися питанням про мої наміри”, — заявив міністр.

Зазначено, що він повідомив першого міністра і лідера Шотландської національної партії Ніколу Стерджен про своє рішення піти у відставку.

“З урахуванням тієї посади, яку я займаю на державній службі, я вважаю для себе недоречним продовжувати виконувати цю роль в шотландському уряді в цей час”, — додав політик.

Варто зазначити, він не повідомив які саме "неналежні дії" вчинив.

Як повідомляв УНН, міністр оборони Британії пішов у відставку через “невідповідну поведінку”.

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