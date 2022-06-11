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Шольц призвал Сербию ввести санкции против рф и договориться с Косово

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 июня. УНН. Канцлер Германии Олаф Шольц призвал Сербию присоединиться к санкциям Евросоюза против россии, после ее вторжения в Украину. Об этом УНН сообщает со ссылкой на “Голос Америки”.

Цитата

“Шольц очень решительно, четко и резко попросил Сербию присоединиться к санкциям против россии, то есть поддержать ограничительные меры, которые ЕС уже принял против россии», – сказал президент Сербии Александр Вучич на совместной пресс-конференции после переговоров с Шольцем.

Детали

Канцлер Германии отметил, что это было бы логичным для страны, которая является кандидатом в члены ЕС и хочет вступить в блок.

Президент Сербии в ответ заявил, что Евросоюзу следует принять во внимание традиционные связи, существующие между россией и Сербией.

Напомним

Шольц ранее заявил, что ожидает, что санкции против россии будут поддержаны всеми странами, которые подают заявку на членство в ЕС, включая Сербию.

Министр иностранных дел рф сергей лавров также должен был посетить Сербию, которая пытается сбалансировать свои стремления вступить в ЕС с многовековым союзом с кремлем. Но его визит отменили, когда соседние страны закрыли свое воздушное пространство для его самолета.

Контекст

В то время как Европейский Союз пытается изолировать россию и сократить импорт энергоносителей из страны, Сербия, кандидат в члены ЕС, укрепляет свои связи с Москвой из-за нового соглашения о поставках газа.

За день до того, как европейцы согласились запретить большую часть импорта российской нефти, Белград объявил о трехлетнем контракте на газ с Москвой. Президент Сербии Александр Вучич сообщил об «очень выгодном» газовом соглашении с «безусловно лучшими условиями в Европе» после телефонного разговора с путиным.

Тем временем россия прекратила поставки газа в несколько стран ЕС. Блок стремится сократить импорт газа на две трети в этом году, но эмбарго пока не планируется.

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