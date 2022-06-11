Шольц закликав Сербію ввести санкції проти Росії та домовитися з Косово

Цитата

“Шольц дуже рішуче, чітко і різко попросив Сербію приєднатися до санкцій проти росії, тобто підтримати обмежувальні заходи, які ЄС уже вжив проти росії», – сказав президент Сербії Олександр Вучич на спільній прес-конференції після переговорів із Шольцем.

Деталі

Канцлер Німеччини зазначив, що це було б логічним для країни, яка є кандидатом у члени ЄС та хоче вступити до блоку.

Президент Сербії у відповідь заявив, що Євросоюзу слід взяти до уваги традиційні зв'язки, які існують між Росією та Сербією.

Нагадаємо

Шольц раніше заявив, що очікує, що санкції проти росії будуть підтримані всіма країнами, які подають заявку на членство в ЄС, включаючи Сербію.



Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров також повинен був відвідати Сербію, яка намагається збалансувати свої прагнення вступити в ЄС з багатовіковим союзом з кремлем. Але його візит скасували, коли сусідні країни закрили свій повітряний простір для його літака.

Контекст

У той час як Європейський Союз намагається ізолювати росію та скоротити імпорт енергоносіїв із країни, Сербія, кандидат у члени ЄС, зміцнює свої зв'язки з Москвою через нову угоду про постачання газу.

За день до того, як європейці погодилися заборонити більшу частину імпорту російської нафти, Белград оголосив про трирічний контракт на газ із Москвою. Президент Сербії Олександр Вучич повідомив про «дуже вигідну» газову угоду з «безумовно кращими умовами в Європі» після телефонної розмови з путіним.

Тим часом росія припинила постачання газу до кількох країн ЄС. Блок прагне скоротити імпорт газу на дві третини цього року, але ембарго поки що не планується.