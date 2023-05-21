Шольц призвал Пхеньян прекратить ракетные испытания

Он первый за 30 лет канцлер Германии, который посетил столицу Южной Кореи для двусторонней встречи.

Цитата

«Эти баллистические испытания должны быть прекращены. Попытки придать себе ядерный импульс должны быть прекращены. Это угроза миру и безопасности в регионе», - сказал Шольц.

Шольц назвал это «неизменно опасной ситуацией».

Детали

Шольц встретился с президентом Южной Кореи Юн Сок Йолем в Сеуле. На повестке дня переговоров были вызовы безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, изменение климата и вторжение россии в Украину.

Канцлер также посетил демилитаризованную зону, которая разделяет Корейский полуостров.

Вместе со своей женой Бриттой Эрнст Шольц посетил голубые казармы в демилитаризованной зоне вдоль границы с Северной Кореей, где после трехлетней войны было заключено соглашение о перемирии в июле 1953 года.

Из пограничного здания на северокорейской стороне за Шольцем и Эрнст наблюдали в бинокль. В одном из синих бараков со столом переговоров, стоящих ровно на линии границы демилитаризованной зоны, Шольц на несколько минут проник на северокорейскую территорию.

Дополнение

Региональная напряжённость значительно возросла после того, как Ким Чен Ын пришёл к власти в Северной Корее в конце 2011 года, в основном из-за ракетных испытаний и программы Пхеньяна по созданию ядерного оружия. Четыре из шести ядерных испытаний, проведенных Северной Кореей до сих пор, были проведены при Киме. Он также продвигает разработку баллистических ракет. Такие ракеты обычно являются ракетами класса «земля-земля», которые также могут нести ядерную боеголовку, в зависимости от их конструкции.