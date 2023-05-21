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Шольц закликав Пхеньян припинити ракетні випробування

Шольц закликав Пхеньян припинити ракетні випробування

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 травня. УНН. Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав Північну Корею припинити ядерні та ракетні випробування під час свого візиту до Південної Кореї. Про це пишуть AFP та dpa, передає УНН.

Він перший за 30 років канцлер Німеччини, котрий відвідав столицю Південної Кореї для двосторонньої зустрічі.

Цитата

«Ці балістичні випробування мають бути припинені. Спроби надати собі ядерний імпульс мають бути припинені. Це загроза миру та безпеці в регіоні», - сказав Шольц.

Шольц назвав це «незмінною небезпечною ситуацією».

Деталі

Шольц зустрівся з президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем у Сеулі. На порядку денному переговорів були виклики безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні, зміна клімату та вторгнення росії до України.

Канцлер також відвідав демілітаризовану зону, яка розділяє Корейський півострів.

Разом зі своєю дружиною Бріттою Ернст Шольц відвідав блакитні казарми в демілітаризованій зоні вздовж кордону з Північною Кореєю, де після трирічної війни була укладена угода про перемир'я в липні 1953 року.

З прикордонної будівлі на північнокорейській стороні за Шольцем та Ернст спостерігали у бінокль. В одному із синіх бараків зі столом переговорів, що стоять рівно на лінії кордону демілітаризованої зони, Шольц на кілька хвилин проник на північнокорейську територію.

Доповнення

Регіональна напруженість значно зросла після того, як Кім Чен Ин прийшов до влади в Північній Кореї наприкінці 2011 року, в основному через ракетні випробування та програму Пхеньяну зі створення ядерної зброї. Чотири із шести ядерних випробувань, проведених Північною Кореєю досі, були проведені за Кіма. Він також просуває розробку балістичних ракет. Такі ракети зазвичай є ракетами класу «земля-земля», які також можуть нести ядерну боєголовку, залежно від їх конструкції.

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