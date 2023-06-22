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Шольц обещает Украине гарантии безопасности, но не скорое членство в НАТО

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 июня. УНН. Канцлер Германии Олаф Шольц в четверг пообещал Украине долгосрочные гарантии безопасности, но не скорое членство в НАТО, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Шольц обещает Украине гарантии безопасности, но не скорое членство в НАТО

Цитата

"Мы должны трезво взглянуть на текущую ситуацию", - сказал Шольц в выступлении перед немецкими законодателями в парламенте, добавив, что правительство в Киеве само признало, что страна не сможет вступить в НАТО, пока продолжается война.

"Поэтому предлагаю сосредоточиться на главном приоритете (на саммите НАТО) в Вильнюсе (в середине июля), а именно на укреплении боевой мощи Украины", - сказал Шольц.

По его словам, Берлин и его партнеры по G7 и Европейскому Союзу работают над долгосрочными гарантиями безопасности Украине.

"Наша цель - ... устойчивая военная поддержка Украины, в том числе современным западным оружием, и укрепление экономической устойчивости Украины в процессе защиты от российской агрессии", - сказал он.

Дополнение

Страны НАТО спорят о том, что предложить Украине на встрече лидеров альянса в Вильнюсе 11-12 июля.

Вто время как Украина и ее ближайшие союзники в Восточной Европе призывают к конкретным шагам, чтобы приблизить Украину к членству, западные правительства, такие как США и Германия, опасаются любых шагов, которые могут приблизить альянс к войне с россией, отмечает Reuters.

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