Шольц обіцяє Україні гарантії безпеки, але не швидке членство в НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Канцлер Німеччини Олаф Шольц у четвер пообіцяв Україні довгострокові гарантії безпеки, але не швидке членство в НАТО, пише УНН з посиланням на Reuters.
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"Ми повинні тверезо поглянути на поточну ситуацію", - сказав Шольц у виступі перед німецькими законодавцями в парламенті, додавши, що уряд у Києві сам визнав, що країна не зможе вступити в НАТО, поки триває війна.
"Тому пропоную зосередитися на головному пріоритеті (на саміті НАТО) у Вільнюсі (у середині липня), а саме на зміцненні бойової міці України", - сказав Шольц.
За його словами, Берлін і його партнери по G7 і Європейському Союзу працюють над довгостроковими гарантіями безпеки Україні.
"Наша мета - ... стійка військова підтримка України, зокрема сучасною західною зброєю, і зміцнення економічної стійкості України в процесі захисту від російської агресії", - сказав він.
Доповнення
Країни НАТО сперечаються про те, що запропонувати Україні на зустрічі лідерів Альянсу у Вільнюсі 11-12 липня.
У той час як Україна та її найближчі союзники у Східній Європі закликають до конкретних кроків, щоб наблизити Україну до членства, західні уряди, такі як США та Німеччина, остерігаються будь-яких кроків, що можуть наблизити Альянс до війни з росією, зазначає Reuters.