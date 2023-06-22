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Шольц обіцяє Україні гарантії безпеки, але не швидке членство в НАТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 червня. УНН. Канцлер Німеччини Олаф Шольц у четвер пообіцяв Україні довгострокові гарантії безпеки, але не швидке членство в НАТО, пише УНН з посиланням на Reuters.

Шольц обіцяє Україні гарантії безпеки, але не швидке членство в НАТО

Цитата

"Ми повинні тверезо поглянути на поточну ситуацію", - сказав Шольц у виступі перед німецькими законодавцями в парламенті, додавши, що уряд у Києві сам визнав, що країна не зможе вступити в НАТО, поки триває війна.

"Тому пропоную зосередитися на головному пріоритеті (на саміті НАТО) у Вільнюсі (у середині липня), а саме на зміцненні бойової міці України", - сказав Шольц.

За його словами, Берлін і його партнери по G7 і Європейському Союзу працюють над довгостроковими гарантіями безпеки Україні.

"Наша мета - ... стійка військова підтримка України, зокрема сучасною західною зброєю, і зміцнення економічної стійкості України в процесі захисту від російської агресії", - сказав він.

Доповнення

Країни НАТО сперечаються про те, що запропонувати Україні на зустрічі лідерів Альянсу у Вільнюсі 11-12 липня.

У той час як Україна та її найближчі союзники у Східній Європі закликають до конкретних кроків, щоб наблизити Україну до членства, західні уряди, такі як США та Німеччина, остерігаються будь-яких кроків, що можуть наблизити Альянс до війни з росією, зазначає Reuters.

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