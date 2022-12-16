Шмыгаль вновь призвал партнеров предоставить больше оружия Украине после утренней массированной атаки рф

Детали

Премьер напомнил, что сегодня российские террористы уже девятый раз обстреляли объекты нашей энергетической инфраструктуры. Украина расценивает эту террористическую деятельность российского руководства как очередную попытку совершить геноцид украинского народа.

Он подчеркнул, что россия поставила своей целью оставить украинцев без света, воды и тепла. Мир однозначно должен отреагировать на эти действия россии быстрыми и решительными шагами.

Цитата

“Мы призываем партнеров к действиям, чтобы не допустить геноцида нашего народа на виду всего мира. Нам нужно оружие для защиты наших людей, нашей инфраструктуры и критически важных объектов. Должны быть сильные и адекватные санкции за каждый обстрел. Это вопрос выживания Украины”, – сказал глава Правительства.

Дополнение

Из-за ракетных ударов повреждены энергообъекты на востоке и юге Украины.

По всей Украине ввели аварийные отключения света.