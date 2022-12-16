Шмигаль знову закликав партнерів надати більше зброї Україні після ранкової масованої атаки рф
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Уряду знову закликав країн-партнерів надати Україні більше зброї для захисту неба після ранкової масованої атаки рф, передає УНН.
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Прем’єр нагадав, що сьогодні російські терористи вже вдев’яте обстріляли об’єкти нашої енергетичної інфраструктури. Україна розцінює цю терористичну діяльність російського керівництва як чергову спробу вчинити геноцид українського народу.
Він наголосив, що росія поставила собі за мету залишити українців без світла, води й тепла. Світ однозначно має відреагувати на ці дії росії швидкими та рішучими кроками.
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“Ми закликаємо партнерів до дій, аби не допустити геноциду нашого народу на очах усього світу. Нам потрібна зброя для захисту наших людей, нашої інфраструктури та критично важливих об’єктів. Мають бути сильні та адекватні санкції за кожен обстріл. Це питання виживання України”, – сказав Голова Уряду.
Доповнення
Через ракетні удари пошкоджено енергооб'єкти на сході та півдні України.
По всій Україні ввели аварійні відключення світла.