Шмыгаль сегодня в Люксембурге: обсудит конфискацию российских активов и поддержку Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отправился с визитом в Люксембург, где уже встретился с премьер-министром страны Люком Фриденом, о чем сам сообщил в соцсетях во вторник, пишет УНН.

Детали

"Начинаем визит в Люксембург со встречи с премьер-министром Люком Фриденом. Обсудим продолжение поддержки нашего государства и сосредоточимся на вопросе конфискации российских активов", - указал Шмыгаль.

Напомним

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает направление замороженных активов рф на восстановление Украины одной из ключевых задач 2024 года.

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