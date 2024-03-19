Шмыгаль сегодня в Люксембурге: обсудит конфискацию российских активов и поддержку Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"
  •  85813 просмотра

Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"

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путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
  •  152496 просмотра

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

Эксклюзив
НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
18 марта 2024, 09:47  •  135972 просмотра

НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
18 марта 2024, 08:54  •  132828 просмотра

Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт

Эксклюзив
Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта
18 марта 2024, 06:06  •  131670 просмотра

Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта

Эксклюзив
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
15 марта 2024, 23:06  •  191503 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
15 марта 2024, 12:49  •  190946 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

Эксклюзив
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
15 марта 2024, 10:54  •  187747 просмотра

На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

Эксклюзив
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
15 марта 2024, 08:44  •  170680 просмотра

Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт

Эксклюзив
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт
15 марта 2024, 08:10  •  117897 просмотра

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт

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15 марта 2024, 12:36  •  290882 просмотра
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Мэра Винницы Моргунова "пристыдили" минимальными расходами из бюджета на помощь украинской армии: детали

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Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

13 марта 2024, 09:59  •  376272 просмотра

Шмыгаль сегодня в Люксембурге: обсудит конфискацию российских активов и поддержку Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль посещает Люксембург, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины и конфискацию российских активов.

Экономика •   •  5072 просмотра
Шмыгаль сегодня в Люксембурге: обсудит конфискацию российских активов и поддержку Украины

Польские фермеры не возобновили блокирование границы напротив пункта пропуска "Краковец", но в очередях почти 1000 грузовиков - Демченко

Польские фермеры не возобновили блокирование границы на пункте пропуска "Краковец", как угрожали 13 марта, но в очередях все еще стоят около 900 грузовиков.

Экономика •   •  3341 просмотра
Польские фермеры не возобновили блокирование границы напротив пункта пропуска "Краковец", но в очередях почти 1000 грузовиков - Демченко

Польша и Франция заключили соглашение накануне решений, которые предвещают более миллиарда евро сокращения доходов для Украины

Польша и Франция договорились о дальнейших ограничениях на импорт украинской сельскохозяйственной продукции, что потенциально может стоить Украине 1,2 млрд евро торговых поступлений, накануне решающих торговых переговоров между Украиной и ЕС.

Экономика •   •  4256 просмотра
Польша и Франция заключили соглашение накануне решений, которые предвещают более миллиарда евро сокращения доходов для Украины

Выдавали себя за военных: в Киеве разоблачили мошенников, которые присвоили помощь для ВСУ на почти 2 миллиона гривен

В Киеве задержали двух мошенников, которые под видом военнослужащих завладели благотворительной помощью, предназначенной для Вооруженных сил Украины. Подозреваемые присвоили помощи на почти 2 миллиона гривен.

Киев •   •  4663 просмотра
Выдавали себя за военных: в Киеве разоблачили мошенников, которые присвоили помощь для ВСУ на почти 2 миллиона гривен

В Кривом Роге уничтожили вражеский "шахед", который упал на многоэтажку

В Кривом Роге на многоэтажку упал вражеский беспилотник, его боеголовка была обезврежена взрывотехниками после эвакуации жильцов.

Война •   •  6379 просмотра
В Кривом Роге уничтожили вражеский "шахед", который упал на многоэтажку

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры продолжают блокировать 5 пунктов пропуска, в очередях почти 1000 грузовиков

Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков на пяти пунктах пропуска на границе с Польшей, что вызвало очереди из почти 1 000 грузовиков.

Общество •   •  6495 просмотра
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры продолжают блокировать 5 пунктов пропуска, в очередях почти 1000 грузовиков

Футбол: Украина сыграет товарищеские матчи с Германией, Польшей и Молдовой в июне

Сборная Украины по футболу сыграет в июне три товарищеских матча против Германии, Польши и Молдовы.

спорт •   •  5296 просмотра
Футбол: Украина сыграет товарищеские матчи с Германией, Польшей и Молдовой в июне

Британская разведка: военное ведомство рф ищет способы сохранить флот в Черном море

российские военные ищут способы усилить защиту от беспилотников и ограничить операции в Черном море из-за успешных асимметричных военно-морских ударов Украины и увеличения потерь.

Война •   •  7087 просмотра
Британская разведка: военное ведомство рф ищет способы сохранить флот в Черном море

"Выборы без выбора": Стефанчук призвал страны Дунайской инициативы не признавать результаты голосования в рф

Стефанчук призвал страны Дунайской инициативы не признавать фейковые "президентские выборы", проведенные Россией.

политика •   •  7793 просмотра
"Выборы без выбора": Стефанчук призвал страны Дунайской инициативы не признавать результаты голосования в рф

россияне активно используют дроны для атаки на прифронтовые регионы Украины - ОК "Юг"

российские оккупанты активно применяют беспилотники для обстрелов прифронтовых районов Украины: 156 пусков БПЛА FPV, 6 ударов БПЛА "Ланцет", сброшено 219 осколочных боеприпасов. Также россияне используют крылатые ракеты и управляемые авиационные бомбы.

Война •   •  8357 просмотра
россияне активно используют дроны для атаки на прифронтовые регионы Украины - ОК "Юг"