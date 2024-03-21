Шмыгаль обсудил конфискацию замороженных активов рф в пользу Украины с международными экспертами

Премьер-министр Украины Денис Шмыголь обсудил конфискацию замороженных активов рф с старшим директором Евразийского центра Атлантического совета Джоном Хербстом и старшим научным сотрудником Института Гувера Стэнфордского университета Филиппом Зеликовым. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление премьера на его канале в Telegram.

Детали

Во время встречи украинский премьер-министр поблагодарил экспертов за адвокацию темы конфискации среди международных партнеров.

По его словам, сегодня потребности Украины в восстановлении согласно оценке Всемирного банка составляют 486 млрд долларов.

Шмыгаль о доступе к замороженным активам рф: "Есть четкий план действий и первые результаты"

Обсудили практические шаги реализации нашей цели. В частности, экономические, политические и юридические основания для конфискации, как суверенных активов России, так и российских олигархов, а также идею внедрения после победы специального налога на российские ресурсы, такие как нефть, газ и другие - рассказал Шмыгаль.

Напомним

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил использовать поступления от замороженных российских активов в Европе, которые оцениваются примерно в 3 миллиарда евро в год, для поддержки борьбы Украины с Россией через Европейский фонд мира и бюджет ЕС.